Le piante stressate emettono suoni simili a schiocchi

(Di lunedì 3 aprile 2023) – Lenon sono mute. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori israeliani guidati da Lilach Hadany, biologa evoluzionista dell’Università di Tel Aviv. “Abbiamo scoperto che molte, ad esempio mais, grano, uva e cactus,quando sono– afferma la Hadany – mentre sono solitamente silenziose quando non sono, come ad esempio i pomodori”. Idelleassomigliano a deglio clic, e una singola pianta sotto stress emette circa 30-50 di questi clic all’ora a intervalli apparentemente casuali, mentre si è visto che lenonmeno. I maggiori fattori di stress sono la siccità oppure il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beforesunset000 : Leggi questo articolo: Quando sono stressate le piante si lamentano emettendo questo suono - Roseinfiore : RT @annamariamoscar: Le piante “gridano” quando sono stressate, ferite o assetate (ascolta i loro suoni) - fendente1 : RT @annamariamoscar: Le piante “gridano” quando sono stressate, ferite o assetate (ascolta i loro suoni) - annamariamoscar : Le piante “gridano” quando sono stressate, ferite o assetate (ascolta i loro suoni) - FGuardiella : Le piante stressate si lamentano con questo suono Se pensate che le piante assetate sul vostro davanzale subiscano… -

... potreste rimanere sconcertati davanti ai risultati di uno studio appena pubblicato su Cell: le- si legge nel lavoro - comunicano la loro sofferenza diffondendo suoni ben ...Sono stati addestrati modelli di apprendimento automatico per distinguere tradalla siccità o tagliate, basandosi solo sui suoni che emettono. Questi risultati suggeriscono che le ...Lenonemettevano circa un suono all'ora, mentre quelle disidratate o ferite emettevano dozzine di suoni ogni ora. Le registrazioni raccolte sono state poi analizzate da algoritmi di ...

Quando sono stressate le piante si lamentano emettendo questo suono Focus

Ricercatori dell'Università di Tel Aviv hanno registrato i suoni emessi dalle piante. Scoprendo che, talvolta, si tratta di lamenti.Il decalogo salva-orto di Coldiretti prevede alcuni piccoli accorgimenti per non sprecare acqua durante l'irrigazione delle piante, soprattutto in questo momento storico in cui tutta Italia ...