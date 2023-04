Le parole di Claudio Amendola sulla fine dell’amore con Francesca Neri (Di lunedì 3 aprile 2023) La fine di un amore importante e duraturo non è mai semplice da accettare, ma a volte diventa naturale guardare dentro se stessi e capire che il sentimento di un tempo non c’è più e prendere strade diverse. È quello che sembra essere successo a Claudio Amendola e Francesca Neri, che hanno deciso di separarsi dopo 25 anni e la nascita di un figlio, Rocco. Nel momento in cui è arrivato l’annuncio, a ottobre 2022, in pochi sembravano crederci, soprattutto perché i due sono sempre apparsi uniti in pubblico e non solo. L’attrice aveva sottolineato quanto il collega le fosse stato vicino nel momento in cui lei aveva scoperto di avere una malattia che le rendeva difficile svolgere anche alcune delle azioni quotidiane, la cistite interstiziale. Vi raccomandiamo... ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 3 aprile 2023) Ladi un amore importante e duraturo non è mai semplice da accettare, ma a volte diventa naturale guardare dentro se stessi e capire che il sentimento di un tempo non c’è più e prendere strade diverse. È quello che sembra essere successo a, che hanno deciso di separarsi dopo 25 anni e la nascita di un figlio, Rocco. Nel momento in cui è arrivato l’annuncio, a ottobre 2022, in pochi sembravano crederci, soprattutto perché i due sono sempre apparsi uniti in pubblico e non solo. L’attrice aveva sottolineato quanto il collega le fosse stato vicino nel momento in cui lei aveva scoperto di avere una malattia che le rendeva difficile svolgere anche alcune delle azioni quotidiane, la cistite interstiziale. Vi raccomandiamo... ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quellochenonsi5 : RT @quellochenonsi5: @OrtigiaP @parole_libere66 @borghi_claudio @marcellogemmato @Donzelli @LucioMalan @galeazzobignami @valy_s @maryfagi @… - quellochenonsi5 : @OrtigiaP @parole_libere66 @borghi_claudio @marcellogemmato @Donzelli @LucioMalan @galeazzobignami @valy_s… - Alessan08219321 : RT @fictionmediaset: Scopriamo qualcosa in più sulla nuova serie #IlPatriarca dalle parole del suo protagonista e regista #ClaudioAmendola… - fictionmediaset : Scopriamo qualcosa in più sulla nuova serie #IlPatriarca dalle parole del suo protagonista e regista… - LastOfTheRunner : @borghi_claudio Non avevo dubbi, grazie per le parole concilianti… -