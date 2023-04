Le falle nel carcere di Nuoro prima dell’evasione di Raduano, cellulari in cella arrivati coi corrieri. Arrestati un agente e la sorella di un boss napoletano – Il video (Di lunedì 3 aprile 2023) È la sorella e non la moglie, come inizialmente aveva riportato il Corriere della Sera, di un elemento di spicco della criminalità partenopea. Carmela Mele, la 54enne arrestata dagli agenti di Nuoro insieme a Salvatore Deledda, assistente capo della polizia penitenziaria, con l’accusa di aver introdotto dei cellulari nel carcere sardo di Badu e Carros. La donna è sorella di Giuseppe Mele, detto o’ cacaglio, capo dell’omonimo clan del quartiere Pianura del capoluogo partenopeo e secondo gli inquirenti era lei a inviare ai detenuti dell’alta sicurezza i pacchi contenenti i cellulari. Il clan Mele, smantellato dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, è stato acerrimo nemico del clan Marfella-Pesce con il quale è stato in lotta per decenni. Gli arresti dei due però non sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) È lae non la moglie, come inizialmente aveva riportato il Corriere della Sera, di un elemento di spicco della criminalità partenopea. Carmela Mele, la 54enne arrestata dagli agenti diinsieme a Salvatore Deledda, assistente capo della polizia penitenziaria, con l’accusa di aver introdotto deinelsardo di Badu e Carros. La donna èdi Giuseppe Mele, detto o’ cacaglio, capo dell’omonimo clan del quartiere Pianura del capoluogo partenopeo e secondo gli inquirenti era lei a inviare ai detenuti dell’alta sicurezza i pacchi contenenti i. Il clan Mele, smantellato dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, è stato acerrimo nemico del clan Marfella-Pesce con il quale è stato in lotta per decenni. Gli arresti dei due però non sono ...

