Le divise Nike del mondiale femminile si ispirano all’arte (Di lunedì 3 aprile 2023) In occasione del mondiale femminile di calcio 2023, che si giocherà tra Australia e Nuova Zelanda, Nike ha diffuso video e immagini di quelle che saranno le divise ufficiali delle partecipanti. In totale sono 13 le squadre che faranno vestire le proprie calciatrici con il logo del brand americano. ESPN spiega che “ogni kit individuale è inteso come celebrazione della nazione che lo veste”. Per poi aggiungere che i designers della Nike “hanno lavorato vicino alla federazione per includere dettagli ispirati dall’aspetto della propria storia e identità culturale“. L’esempio perfetto è la maglia degli Stati Uniti. Le campionesse in carica giocheranno con un kit che si ispira all’espressionismo astratto di Pollock. Un’altra affascinante dimostrazione di design è la maglia del Canada, che si ispira alla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) In occasione deldi calcio 2023, che si giocherà tra Australia e Nuova Zelanda,ha diffuso video e immagini di quelle che saranno leufficiali delle partecipanti. In totale sono 13 le squadre che faranno vestire le proprie calciatrici con il logo del brand americano. ESPN spiega che “ogni kit individuale è inteso come celebrazione della nazione che lo veste”. Per poi aggiungere che i designers della“hanno lavorato vicino alla federazione per includere dettagli ispirati dall’aspetto della propria storia e identità culturale“. L’esempio perfetto è la maglia degli Stati Uniti. Le campionesse in carica giocheranno con un kit che si ispira all’espressionismo astratto di Pollock. Un’altra affascinante dimostrazione di design è la maglia del Canada, che si ispira alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Le divise Nike del mondiale si ispirano all'arte Tra le divise più belle della Nike, secondo ESPN, c'è anche quel… - Vx_B08 : @Andrea44cssm Tra Nike e Adidas , non so chi faccia più schifo . Che guardassero la Puma piuttosto, che è qualche s… - WorksInItalian : Comunque, checché ne dicano, ma la #Adidas potrebbe darsi uno sguardo alla #Nike per imparare a fare le divise per… -