Le città occidentali sono diventate sempre più esclusive e inaccessibili

(Di lunedì 3 aprile 2023) Nondavvero meglio le metropoli insorte nel mondo sottosviluppato come oscene rinnegazioni maligne dell’arretratezza rurale di prima. Anzi, è sicuro che nei formicai africani e asiatici e negli oceani di baracche oltre le coste cintate del benessere occidentale si sta molto peggio. Tanto è vero, banalmente, che è da là verso qua, non il contrario, che si muove l’umanità migrante. Ma guardiamola bene, questadel nostro mondo. Che altro è in concreto, infatti, se non la complicatissima e costosissima organizzazione che in modo forzato e ingrato assicura un decoro posticcio, buona illuminazione, aria climatizzata e un comfort da resort in mezzo al degrado a pochi isolati residenziali e a una lustra fungaia di uffici di rappresentanza? Sarà pure meglio che altrove, ma resta che laoccidentale ripete il criterio della ...