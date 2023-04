Lazio, Sarri annuncia il futuro: «Voglio smettere di allenare qui» (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Monza in Serie A Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa del suo futuro alla Lazio. PAROLE – «Nel calcio le clausole lasciano il tempo che trovano. A parte che sul nuovo contratto la clausola non c’è più. Se uno non ci vuole più stare in un club è difficile tenerlo, a maggior ragione se è un tecnico. Ho un contratto di altri 2 anni, alla Lazio sto bene, mi sento partecipe e dentro la Lazio. Mi hanno fatto sentire importante. Se non succede nulla di clamoroso, il progetto è a lunghissima scadenza, Voglio smettere di allenare alla Lazio. La Lazio è strana, da fuori non ti rendi conto, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Maurizio, allenatore della, dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Monza in Serie A Maurizioha parlato in conferenza stampa del suoalla. PAROLE – «Nel calcio le clausole lasciano il tempo che trovano. A parte che sul nuovo contratto la clausola non c’è più. Se uno non ci vuole più stare in un club è difficile tenerlo, a maggior ragione se è un tecnico. Ho un contratto di altri 2 anni, allasto bene, mi sento partecipe e dentro la. Mi hanno fatto sentire importante. Se non succede nulla di clamoroso, il progetto è a lunghissima scadenza,dialla. Laè strana, da fuori non ti rendi conto, ...

