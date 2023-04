Lazio, il miglior attacco è la difesa: Sarri si gode il primato sul fronte dei gol subiti (Di lunedì 3 aprile 2023) Il bel gioco, Pedro, Milinkovic-Savic, vero tutto. Ma in primis c’è una tenuta difensiva eccezionale, ed è questo il vero segreto – ma ormai noto a tutti – della Lazio 2.0 di Maurizio Sarri, che dopo un anno di assestamento, e nonostante le solite cadute rovinose qua e là, ha trovato nella difesa il suo miglior attacco. Appena diciannove gol subiti in ventotto partite, sarebbe da scudetto se non ci fosse quel Napoli. La seconda in classifica, con un vantaggio consistente nei confronti del quinto posto, e dunque con l’obiettivo qualificazione Champions davvero a portata di mano, è ora la migliore della Serie A sul fronte delle statistiche difensive, con Provedel portiere meno battuto e con il clamoroso dato dei 17 clean sheet in stagione, di cui sei ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Il bel gioco, Pedro, Milinkovic-Savic, vero tutto. Ma in primis c’è una tenuta difensiva eccezionale, ed è questo il vero segreto – ma ormai noto a tutti – della2.0 di Maurizio, che dopo un anno di assestamento, e nonostante le solite cadute rovinose qua e là, ha trovato nellail suo. Appena diciannove golin ventotto partite, sarebbe da scudetto se non ci fosse quel Napoli. La seconda in classifica, con un vantaggio consistente nei confronti del quinto posto, e dunque con l’obiettivo qualificazione Champions davvero a portata di mano, è ora lae della Serie A suldelle statistiche difensive, con Provedel portiere meno battuto e con il clamoroso dato dei 17 clean sheet in stagione, di cui sei ...

