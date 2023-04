Lazio | allungo Champions

Leggi su iltempo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Lafa sul serio, non cade come aveva fatto spesso in passato dopo una grande vittoria, passa a Monza con autorevolezza e prova a fare una scatto decisivo verso la. Diciassettesima partita senza prendere gol, miglior difesa della serie A con soli 19 gol incassati in 28 gare, 55 punti conquistati e secondo posto consolidato. Decide la rete iniziale di Pedro (quarta in campionato del campione spagnolo) e la magia su punizione del ritrovato Milinkovic che tira fuori dal cilindro una perla da applausi che chiude il conto all'inizio della ripresa. Sfruttata l'onda lunga del derby, quattro punti di vantaggio sul Milan, cinque su Inter e Roma, senza considerare la posizione della Juve che deve essere ancora discussa in via definitiva dalla giustizia sportiva. Sarri può sorridere e fare festa con i quattromila tifosi presenti al U-Power Stadium ...