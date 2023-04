Lavoro, il mercato cerca 52mila diplomati Its. Ma le scuole non decollano (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli Istituti Tecnologici Superiori sono un'alternativa all'università e in due anni accompagnano lo studente nel mondo del Lavoro. Si rivolgono a studenti già diplomati e sono caratterizzati da una forte componente di esperienza in azienda Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli Istituti Tecnologici Superiori sono un'alternativa all'università e in due anni accompagnano lo studente nel mondo del. Si rivolgono a studenti giàe sono caratterizzati da una forte componente di esperienza in azienda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : I grandissimi successi di 30 anni di UE e di 20 di euro: disoccupazione, precariato, part time involontario, workin… - mrctrdsh : Il nazionalismo è stupido e ridicolo. Il divieto sui cibi sintetici taglia fuori l’Italia dalla ricerca e dagli inv… - SkyTG24 : Lavoro, il mercato cerca 52mila diplomati Its. Ma le scuole non decollano - ryviolo : @ultimora_pol No ma è importante in effetti puntare sugli istituti professionali dato che in Italia di laureati ne… - rizzo_ptr : @ilmessaggeroit Pronti per trasformare gli istituti tecnici in scuole di formazione professionale che sfornano mano… -