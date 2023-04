(Di lunedì 3 aprile 2023) Ristrutturazioni '' per ottenere cospicui fondi. In provincia di Ascoli Piceno, dopo le quattro misure cautelari eseguite nel febbraio scorso (una custodia in carcere, due ai ...

Ristrutturazioni '' per ottenere cospicui fondi Superbonus. In provincia di Ascoli Piceno, dopo le quattro ... Dal monitoraggio degli edifici che sarebbero stati oggetto di di ...

Lavori fantasma per Superbonus, sequestri per 4 milioni euro - Marche Agenzia ANSA

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 03 APR - Ristrutturazioni 'fantasma' per ottenere cospicui fondi Superbonus. In provincia di Ascoli Piceno, dopo le quattro misure cautelari eseguite nel febbraio scorso (una c ...