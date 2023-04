Lavorare nei campi non è cosa indegna: l’ultimo scandalo farlocco per le parole di Lollobrigida (Di lunedì 3 aprile 2023) Chi percepisce il reddito di cittadinanza potrebbe Lavorare in agricoltura o nel comparto turistico. Lo ha detto il ministro Lollobrigida e subito si sono levate lamentele e polemiche. Le parole esatte sono state: «Non è svilente Lavorare nei campi. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è il non andare a Lavorare, lo stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza». Però adesso va di moda la “scandalite” e dunque per La Stampa questo pensiero di Lollobrigida sarebbe uno “schiaffo ai poveri”. nella pratica, si tratta di deformazioni giornalistiche per colpire il governo. Ogni parola, ogni virgola e anche ogni punto e virgola viene accuratamente soppesato al fine di attaccare, demonizzare, mostrificare. E così ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Chi percepisce il reddito di cittadinanza potrebbein agricoltura o nel comparto turistico. Lo ha detto il ministroe subito si sono levate lamentele e polemiche. Leesatte sono state: «Non è svilentenei. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è il non andare a, lo stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza». Però adesso va di moda la “scandalite” e dunque per La Stampa questo pensiero disarebbe uno “schiaffo ai poveri”. nella pratica, si tratta di deformazioni giornalistiche per colpire il governo. Ogni parola, ogni virgola e anche ogni punto e virgola viene accuratamente soppesato al fine di attaccare, demonizzare, mostrificare. E così ...

