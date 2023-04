L’autarchia linguistica? No | grazie Altrimenti l’Europa…

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 aprile 2023) Le culture politiche del Vecchio continente si dividono, da più di mezzo secolo, in due schieramenti. Il primo schieramento ritiene che si vada troppo a rilento verso l’obiettivo dell’Europa federale. Il secondo, invece, è convinto che si vada troppo in fretta verso il traguardo dell’Europa federale e che sia preferibile fermarsi alla tappa intermedia dell’Europa confederale, l’unica capace di preservare le identità dei singoli Stati. Purtroppo la contrapposizione da parte di quest’ultima corrente di pensiero ha frenato non poco il cammino verso l’unità politica dell’Unione europea, anche perché il criterio, in vigore, dell’unanimità delle decisioni tra gli Stati ha fermato sul nascere qualsiasi decisivo scatto in direzione degli Stati Uniti d’Europa. Il voto a maggioranza quasi certamente avrebbe modificato lo scenario e la storia, con buona pace delle nazioni più gelose della propria ...