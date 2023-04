Laura Pausini fa 30 e festeggia in tre città e in tv

(Di lunedì 3 aprile 2023) 30 anni di carriera sfolgorante celebrati con un’idea all’altezza.ha voluto fare le cose in grande e, perre i tre decenni dal brano che le ha cambiato la vita, ha fatto un’impresa per la gioia dei milioni di fan che la cantante romagnola ha in tutto il mondo. Il 27 febbraio 1993portava al Festival di Sanremo La Solitudine, e cantando di Marco che se ne è andato e non torna più, l’appena diciottenne cantante di Solarolo conquistava la più importante competizione della canzone italiana e dava avvio a una carriera di trionfi e record, in quel momento inimmaginabile. Una data che ha stravolto quindi la vita di, e ha regalato arte e canzoni al pubblico di ogni angolo della terra, visto che oggi la cantante ...

Domani martedì 4 aprile 2023 I Soliti Ignoti Il Ritorno non andrà in onda ; al suo posto su Rai 1 andrà in onda30 , lo speciale per festeggiare i 30 anni di carriera di...per i 30 anni di carriera ha regalato ai fan30 , una maratona live di tre concerti in giro per il mondo. In sole 24h, la cantante de 'La solitudine' è tornata dal vivo con tre ...Scritto a quattro mani con Saverio Grandi (autore per Vasco Rossi,, Eros Ramazzotti, Emma, Raf, Gaetano Curreri e tanti altri artisti), Adam racconta e circoscrive la quotidianità ...

Laura Pausini: “Ho organizzato il tour in base alla scuola di mia figlia. Sono orgogliosa di lei, rispettosa di docenti e compagni” Orizzonte Scuola

