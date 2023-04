L'attore e ballerino ha una carriera avviata da quando aveva 12 anni (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel Serale di Amici 2023 di sabato 1 aprile – dopo un difficile testa a testa con Wax – è uscito Samu, nome d’arte di Samuele Segreto. Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere. Il ballerino, infatti, sarà pure fuori dalla Scuola televisiva più famosa d’Italia, ma può contare su una carriera già avviata, in tv e nel cinema (dove sta andando benissimo con il film Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello). Amici 2023: gli allievi rimasti in gara nel serale guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel Serale di Amici 2023 di sabato 1 aprile – dopo un difficile testa a testa con Wax – è uscito Samu, nome d’arte di Samuele Segreto. Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere. Il, infatti, sarà pure fuori dalla Scuola televisiva più famosa d’Italia, ma può contare su unagià, in tv e nel cinema (dove sta andando benissimo con il film Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello). Amici 2023: gli allievi rimasti in gara nel serale guarda le foto Leggi anche ...

