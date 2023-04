(Di lunedì 3 aprile 2023) Nicky Bandini commenta sulla surreale partita persa dalcontro il Milan ieri sera al Maradona. Naturalmente la prima cosa che sottolinea è che le strade, a, sono “addobbate striscioni azzurri come il cielo del Tirreno” e la tendenza è in aumento. Insomma, ci si prepara alla festa scudetto da mesi, ma ieri sera, al Maradona, non era poi così festosa, anzi. “Eppure non c’era atmosfera di festa all’interno del proprioquando ilha accolto il Milan domenica sera. Anche prima del calcio d’inizio,era velenosa. I gruppi ultras si erano dichiarati “in sciopero”, protestando contro le restrizioni su bandiere e razzi ammessi, nonché contro i prezzi elevati dei biglietti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : L’atmosfera tossica allo stadio non ha aiutato il #Napoli (il Guardian) Bandini: «La città è in festa da mesi, ma… -

... all'interno dello store si viene immersi in un'... con'aiuto di medici e radiologi specializzati e'utilizzo di ... sottrarla alla distruzionee devastante per'ambiente, donandole ...Per entrare nell'di Pasqua,'home decor, va dall'... Le uova realizzate in plastica naturale, noned ecologica sono ...Ma non mancano le polemiche Il summit del principe William con Carlo e William I Sussex lo hanno messo in chiaro: non saranno all'Incoronazione secon i parenti sarà '' come in ...