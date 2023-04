Latina | coletta vince le primarie | è il candidato sindaco per il centrosinistra – VIDEO

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 aprile 2023)– Damianole. Sarà lui a correre per il ruolo dialle prossime elezioni amministrative di maggio., già primo cittadino del capoluogo pontino, lasciò la fascia tricolore a settembre scorso, dopo che il Tar aveva disposto il riconteggio in 22 sezioni e a seguito delle dimissioni in massa da parte del centrodestra. “Grazie a tutte le cittadine e cittadini che ancora una volta mi hanno dato fiducia. Un ringraziamento va anche a Daniela Fiore e Cosignani Filippo per il confronto di questi giorni. Ora inizieremo a lavorare tutti insieme per una città sostenibile, competitiva e solidale. Con, sempre”, le parole di. “Ieri è stata una bella giornata di partecipazione. 3000 cittadine e cittadini si ...