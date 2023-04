L'ascesa e il crollo di un campione che ha fatto la storia del tennis (Di lunedì 3 aprile 2023) Dai trionfi alla polvere, dall'erba di Wimbledon alle sbarre di una prigione. È la storia di Boris Becker, raccontata da Apple TV+ in Boom! Boom! The World vs. Boris Becker, serie tv in uscita il 7 aprile che ripercorre l'ascesa e la caduta del campione tedesco, vincitore di sei tornei del Grande Slam (sceneggiatura e regia del premio Oscar Alex Gibney). Wimbledon 1985 Impossibile non partire dal 7 luglio 1985, quando un ragazzino di 17 anni trionfava a Wimbledon lasciando senza parole pubblico e critica. Quel tennista rosso di capelli era Boris Becker, vincitore non ancora maggiorenne del più prestigioso torneo al mondo dopo aver battuto l'americano Kevin Curren. Dai titoli sui giornali dell'epoca a quelli di 37 anni dopo, quelli che in prima pagina gridavano dell'avvenuta condanna al carcere dell'ex ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Dai trionfi alla polvere, dall'erba di Wimbledon alle sbarre di una prigione. È ladi Boris Becker, raccontata da Apple TV+ in Boom! Boom! The World vs. Boris Becker, serie tv in uscita il 7 aprile che ripercorre l'e la caduta deltedesco, vincitore di sei tornei del Grande Slam (sceneggiatura e regia del premio Oscar Alex Gibney). Wimbledon 1985 Impossibile non partire dal 7 luglio 1985, quando un ragazzino di 17 anni trionfava a Wimbledon lasciando senza parole pubblico e critica. Quelta rosso di capelli era Boris Becker, vincitore non ancora maggiorenne del più prestigioso torneo al mondo dopo aver battuto l'americano Kevin Curren. Dai titoli sui giornali dell'epoca a quelli di 37 anni dopo, quelli che in prima pagina gridavano dell'avvenuta condanna al carcere dell'ex ...

