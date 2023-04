L’Arsenal “si ritira” dal trasferimento estivo dopo il Newcastle | l’obiettivo del Barcellona fa “enormi richieste”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito,si è “arretrato” dai colloqui con il centrocampista del Leicester City Youri Tielemans poiché il centrocampista ha fatto “”. I Gunners sono stati costantemente collegati a Tielemans nell’ultimo anno. La scorsa estate è stato valutato circa 30 milioni di sterline quando è entrato nell’ultimo anno del suo contratto con il Leicester City. Il nazionale belga è stato un artista straordinario per i Foxes nelle ultime stagioni e ha segnato il gol della vittoria nella finale di FA Cup nel 2021. Nonostante ciò, Tielemans è rimasto al Leicester in questa stagione poiché nessuno era disposto a soddisfare il prezzo richiesto dal club della Premier League per il centrocampista. È improbabile che Tielemans firmi un’estensione del contratto ed è stato affermato ...

Gli viene chiesto come mai sidal calcio così presto. ... Non vedo'ora di vedere le mie figlie crescere. Sono i due più ... Sulla sua permanenza all': "I primi anni sono stati molto buoni.Commenta per primo Siil più brasiliano dei tedeschi , uno degli ultimi 10 come ... Mesut Ozil ha dato'addio al calcio . Ha 34 ...diviso il suo miglior decennio (2010 - 2021) tra Londra ()......massimi toccati nelle sue esperienze al Real Madrid e all'. UFFICIALE, c'è'annuncio di Ozil: sidal calcio giocato"...