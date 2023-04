L’appuntamento, dalla regista di Dio è donna e si chiama Petrunya un gioco delle coppie che è metafora del puzzle politico della ex Jugoslavia (Di lunedì 3 aprile 2023) Il puzzle politico nella ex Jugoslavia è ancora tutto terribilmente da ri-costruire. Se volete capire di che ferite nel corpo e fenditure nello spirito ancora aperte parliamo, andate a vedere L’appuntamento, il film diretto dalla macedone Teona Strugar Mitevska, nelle sale italiane del 6 aprile prossimo, distribuito da Teodora. Ebbene l’autrice di Dio è donna e si chiama Petrunya (2019) ci porta dentro al tunnel spaziale e metaforico di un ipotetico gioco delle coppie, o speed date, chiamato Tocco di felicità in quel di Sarajevo. Una quarantina di partecipanti, metà donne e metà uomini, seduti a coppie in una manciata di tavoli di una sala conferenze di un hotel (con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilnella exè ancora tutto terribilmente da ri-costruire. Se volete capire di che ferite nel corpo e fenditure nello spirito ancora aperte parliamo, andate a vedere, il film direttomacedone Teona Strugar Mitevska, nelle sale italiane del 6 aprile prossimo, distribuito da Teodora. Ebbene l’autrice di Dio èe si(2019) ci porta dentro al tunnel spaziale e metaforico di un ipotetico, o speed date,to Tocco di felicità in quel di Sarajevo. Una quarantina di partecipanti, metà donne e metà uomini, seduti ain una manciata di tavoli di una sala conferenze di un hotel (con i ...

