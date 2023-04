L’app Huawei Health non è più disponibile nel Google Play Store (Di lunedì 3 aprile 2023) L'app Huawei Health non è più disponibile nel Play Store di Google, dove non veniva aggiornata dal 2020. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) L'appnon è piùneldi, dove non veniva aggiornata dal 2020. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : L’app Huawei Health non è più disponibile nel Google Play Store - Gabry89 : @_Sazed @WebMarkeThink Compri uno Smart Watch Huawei, per esempio. L’app sul Play Store è obsoleta e dentro trovi u… - _Sazed : @Gabry89 @WebMarkeThink L'abilitazione per l'installazione di apk terze è selettiva non globale . Huawei abilità di… - vechiance : ho scoperto che con l'app stessa della huawei puoi impostare tanti piccoli accorgimenti per migliorare la giornata… -