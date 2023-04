L’apocalisse, l’ultimo film di Marlon Brando (Di lunedì 3 aprile 2023) Con “Apocalypse now” (1979), Francis Ford Coppola regala all’attore diventato mito l’ultimo grande ruolo della sua straordinaria carriera. Sperduto nella giungla vietnamita, l’irraggiungibile Marlon Brando impersona il colonnello Kurtz, ufficiale un tempo senza macchia scivolato nella pazzia della guerra. Un personaggio folle e oscuro che assaggia, lontano dalla civiltà, la possibilità di farsi Dio. Ispirato a “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad, il racconto di Coppola si snoda lungo la risalita del fiume Nùng. La guerra in Vietnam infuria, e al capitano Willard (Martin Sheen) viene assegnata una missione: trovare il colonnello Kurtz e porre fine al suo comando. Rifugiatosi nella giungla lungo il fiume, Kurtz ha oltrepassato i canoni della guerra. Si è circondato di un esercito di vietnamiti e disertori americani. Temuto e venerato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Con “Apocalypse now” (1979), Francis Ford Coppola regala all’attore diventato mitogrande ruolo della sua straordinaria carriera. Sperduto nella giungla vietnamita, l’irraggiungibileimpersona il colonnello Kurtz, ufficiale un tempo senza macchia scivolato nella pazzia della guerra. Un personaggio folle e oscuro che assaggia, lontano dalla civiltà, la possibilità di farsi Dio. Ispirato a “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad, il racconto di Coppola si snoda lungo la risalita del fiume Nùng. La guerra in Vietnam infuria, e al capitano Willard (Martin Sheen) viene assegnata una missione: trovare il colonnello Kurtz e porre fine al suo comando. Rifugiatosi nella giungla lungo il fiume, Kurtz ha oltrepassato i canoni della guerra. Si è circondato di un esercito di vietnamiti e disertori americani. Temuto e venerato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EroicaFenice : #culturalmente?? All’interno dell’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse, troviamo la presenza dei “7 angeli dell’A… - tazebaoh : RT @LucaRome2: La Mannocchi in tenuta Apocalisse. In un posto dove ancora non c’era ombra ne di soldati, ne di minaccia. Le persone dietro… - BlogMons : versetto 17, 17 dell'Apocalisse di San Giovanni, l'ultimo libro della Bibbia nel quale più che in ogni altro è cont… - ballred67929831 : RT @LucaRome2: La Mannocchi in tenuta Apocalisse. In un posto dove ancora non c’era ombra ne di soldati, ne di minaccia. Le persone dietro… - LucaRome2 : La Mannocchi in tenuta Apocalisse. In un posto dove ancora non c’era ombra ne di soldati, ne di minaccia. Le person… -