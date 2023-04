Lapo Elkann | “Vorrei vedere giocare la mia Juventus come il Milan col Napoli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HeyAmicoDelSole : RT @IlPugilista: Nel giorno del ritiro della patente a Lapo Elkann, reo di avere espresso il desiderio di volere vedere la Juve giocare meg… - thegrandmaximus : RT @IlPugilista: Nel giorno del ritiro della patente a Lapo Elkann, reo di avere espresso il desiderio di volere vedere la Juve giocare meg… - pol2187 : RT @IlPugilista: Nel giorno del ritiro della patente a Lapo Elkann, reo di avere espresso il desiderio di volere vedere la Juve giocare meg… - milansette : Juve, la richiesta di Lapo Elkann ad Allegri dopo la vittoria del Milan - wvwall : RT @IlPugilista: Nel giorno del ritiro della patente a Lapo Elkann, reo di avere espresso il desiderio di volere vedere la Juve giocare meg… -

Diversi i commenti che sono arrivati dopo il match e anche questa mattina quando, attraverso il proprio profilo Twitter , ha detto la sua sulla sfida facendo un riferimento anche al ...su Twitter ha voluto esaltare la prestazione del Milan contro il Napoli e mandare un messaggio a Massimiliano Allegrisu Twitter ha voluto esaltare la prestazione del Milan ...A scriverlo è stato su Twitterche ha tirato in ballo l'ormai celebre polemica attorno al bel gioco che la Juve di Allegri non ha davanti a uno spettacolo entusiasmante come quello visto ...

Juve, la richiesta di Lapo Elkann ad Allegri dopo la vittoria del Milan Corriere dello Sport

Diversi i commenti che sono arrivati dopo il match e anche questa mattina quando Lapo Elkann, attraverso il proprio profilo Twitter, ha detto la sua sulla sfida facendo un riferimento anche al gioco ...Lapo Elkann, sempre molto attivo su Twitter quando si tratta di Juventus, esalta il Milan dopo la vittoria sul Napoli e lancia una piccola provocazione ad Allegri ...