L'Antitrust sanziona Vodafone, Wind, Fastweb e Telecom, multa da 1 milione di euro (Di lunedì 3 aprile 2023) Secondo l'Autorità gli operatori telefonici hanno attuato pratiche scorrette nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro. Le istruttorie dell'Antitrust hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell'ipotesi di migrazione verso un altro operatore. In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che ...

Antitrust sanziona WindTre, Fastweb, Telecom e Vodafone: fatture ai clienti migrati in altre aziende L'Antitrust ha stigmatizzato i casi di doppia fatturazione nella migrazione verso altro fornitore. Illegittima la richiesta all'utente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore. Antitrust sanziona Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb. Fatture anche dopo il recesso L'Antitrust ha sanzionato le società Vodafone S.p. A. per 400mila euro, Wind Tre S.p. A. per 300mila euro, Telecom S.p. A. per 200mila euro e Fastweb S.p. A. per 100mila euro per comportamenti ... Telefonia, Antitrust sanziona Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb L'Antitrust ha stigmatizzato i casi di doppia fatturazione nella migrazione verso altro fornitore con la richiesta illegittima all'utente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente ...