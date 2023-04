L’Antitrust multa le compagnie telefoniche: i motivi della decisione (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Antitrust mette alla berlina le quattro società telefoniche operanti in Italia – Vodafone, TIM, WindTre e Fastweb – per aver chiesto ai consumatori il canone anche dopo la chiusura del contratto di telefonia fissa o mobile o il passaggio ad altro operatore, arrivando anche a fargli pagare un doppio addebito per il servizio. Una pratica che l’authority giudica illegittima e che le era stata segnalata dalle associazioni dei consumatori, che ora accolgono con un po’ di amarezza la decisione. Vediamo perchè. Il settore ha di recente messo la parola fine all’annosa questione delle bollette a 28 giorni. Per approfondire il tema del mercato delle telecomunicazioni ecco l’Osservatorio dell’Agcom. La disciplina del settore è entrata anche del Dl concorrenza. La decisione delL’Antitrust L’Autorità Garante ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 aprile 2023)mette alla berlina le quattro societàoperanti in Italia – Vodafone, TIM, WindTre e Fastweb – per aver chiesto ai consumatori il canone anche dopo la chiusura del contratto di telefonia fissa o mobile o il passaggio ad altro operatore, arrivando anche a fargli pagare un doppio addebito per il servizio. Una pratica che l’authority giudica illegittima e che le era stata segnalata dalle associazioni dei consumatori, che ora accolgono con un po’ di amarezza la. Vediamo perchè. Il settore ha di recente messo la parola fine all’annosa questione delle bollette a 28 giorni. Per approfondire il tema del mercato delle telecomunicazioni ecco l’Osservatorio dell’Agcom. La disciplina del settore è entrata anche del Dl concorrenza. LadelL’Autorità Garante ...

