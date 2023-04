L’anticiclone protegge la Lombardia | inizio di settimana sereno

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’espansione deldelle Azzorre verso l’Europa settentrionalerà il nord Italia per tutta ladall’arrivo delle piovose perturbazioni atlantiche. Sul suo bordo orientale scorreranno però correnti più fresche che dal nord Europa tenderanno a raggiungere il Mediterraneo, portando sulla nostra regione solo qualche nuvola e temporanea instabilità, all’interno di un contesto in prevalenza soleggiato. A causa della discesa di aria fresca da nord le temperature subiranno un calo nei prossimi giorni, con un po’ di fresco al primo mattino, e si assesteranno poco sotto ai 15 gradi nelle ore pomeridiane in Valpadana. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 3 aprile 2023 Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su gran parte della regione con qualche ...