L’ansia da prestazione che affligge gli studenti a scuola e non solo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valeria_Randone : RT @fulviocerutti: Sesso, troppo alcol rovina l'amore. La storia di Fabio e della sua ansia da prestazione - Le videopillole della dottores… - fulviocerutti : Sesso, troppo alcol rovina l'amore. La storia di Fabio e della sua ansia da prestazione - Le videopillole della dot… - ruotologiacomo : Assisto a commenti troppo negativi specie da giornalisti e tifosi del Napoli,per una sconfitta senza senso,ma ditem… - annatrieste : Il fatto è che solitamente uno teneva l'ansia per il risultato, la prestazione, l'onore mo' uno pensa pure a ch' ca… - l_naticchi : RT @RosFio8: Prestazione da ansia #inversioni #SBLab23 #scritturebrevi -

'amore" è il nuovo disco di Madame . E' uscito da poco, ma è già ... Anche Madame hadaSì, non verso gli altri, ...Un eccesso di alcol può rovinare'amore e rendere la sessualità catastrofica. Ecco'analisi di Valeria Randone, psicologa specializzata in sessuologia clinica a Catania, Milano e online ( www.valeriarandone.it ), autrice della rubrica "Amore non è solo amare" (clicca qui) e del ......magica per il Milan che ritrova la vittoria con una... e favorisce anche'umore in vista delle prossime uscite, ...nell'immediato post partita in cui ha scritto semplicemente 'La'. " ...