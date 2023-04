(Di lunedì 3 aprile 2023)compra. Uno presidente, l'altro giocatore. La prima edizione della Kings League è appena andata in archivio, ma impazza già il "mercato", che scriviamo tra virgolette perché qui in ...

compra Higuain. Uno presidente, l'altro giocatore. La prima edizione della Kings League è appena andata in archivio, ma impazza già il "mercato", che scriviamo tra virgolette perché qui in ...Notizie Calcio - Gonzalo Higuain torna a giocare. Questo l'fatto da Sergioin diretta su Twitch insieme a uno degli organizzatori della Kings League Ibai Llanos. Queste le parole del Kun. L'ex Juve sarà uno degli Jugador 12 del Kunisports, la ..."Da Zlatan a Van Persie, da Vardy ad, a Messi", dice in un'intervista . "E poi Negredo, Edin Dzeko, Balotelli". Nel posto giusto, ma a volte non basta In questo gol però emerge anche un ...

L'annuncio di Aguero: "Ho comprato Higuain, tornerà a giocare..." La Gazzetta dello Sport

Il Kun Aguero ha annunciato la presenza di Gonzalo Higuain nella sua squadra della Kings League, la competizione creata da Piqué. Non c'è ancora una data ma il Pipita tornerà a giocare a pallone.