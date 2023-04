L’annuncio del leader della Wagner: “Abbiamo catturato Bakhmut, la bandiera russa sul municipio in memoria di Vladlen Tatarsky” (Di lunedì 3 aprile 2023) La bandiera russa è issata sul palazzo dell’amministrazione, sul municipio di Artemovsk (il nome russo di Bakhmut). Lo ha annunciato il fondatore dei miliziani Wagner, Yevgeny Prigozhin, secondo quanto riporta la Tass. “È il 2 aprile, 23 in punto. Dietro di me c’è l’edificio dell’Amministrazione comunale (di Artemovsk, Bakhmut). Questa è la bandiera russa in memoria di Vladlen Tatarsky, morto in un attentato esplosivo a San Pietroburgo. Abbiamo preso Bakhmut”, ha detto Prigozhin. “Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali”, ha aggiunto il leader del gruppo paramilitare russo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Laè issata sul palazzo dell’amministrazione, suldi Artemovsk (il nome russo di). Lo ha annunciato il fondatore dei miliziani, Yevgeny Prigozhin, secondo quanto riporta la Tass. “È il 2 aprile, 23 in punto. Dietro di me c’è l’edificio dell’Amministrazione comunale (di Artemovsk,). Questa è laindi, morto in un attentato esplosivo a San Pietroburgo.preso”, ha detto Prigozhin. “Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali”, ha aggiunto ildel gruppo paramilitare russo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

