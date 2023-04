Lampeggianti delle forze dell’ordine in auto: arrestato (Di lunedì 3 aprile 2023) Aveva Lampeggianti delle forze dell’ordine e ricetrasmittenti in auto. Aveva montato delle targhe rubate Aveva Lampeggianti delle forze dell’ordine e ricetrasmittenti in auto. I Carabinieri della stazione di Carbonara di Nola hanno arrestato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di segni distintivi contraffatti e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un 20enne incensurato di Napoli. Il fatto è avvenuto di notte nel centro di Carbonara di Nola. I Carabinieri hanno intimato l’alt ad un giovane a bordo di una Seat Leon. Nella vettura anche altri uomini. Il 20enne di pronta risposta non si è fermato e ha innescato un inseguimento, durato ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Avevae ricetrasmittenti in. Aveva montatotarghe rubate Avevae ricetrasmittenti in. I Carabinieri della stazione di Carbonara di Nola hannoper ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di segni distintivi contraffatti e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un 20enne incensurato di Napoli. Il fatto è avvenuto di notte nel centro di Carbonara di Nola. I Carabinieri hanno intimato l’alt ad un giovane a bordo di una Seat Leon. Nella vettura anche altri uomini. Il 20enne di pronta risposta non si è fermato e ha innescato un inseguimento, durato ...

