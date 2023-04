Lampedusa, 32 migranti bloccati su un isolotto: salvataggio provvidenziale della Guardia Costiera (video) (Di lunedì 3 aprile 2023) La Guardia Costiera ha portato miracolosamente in salvo nella notte 32 migranti a Lampione, l’isolotto disabitato a ovest di Lampedusa, dove erano senza cibo e senza un tetto sotto il quale ripararsi, da oltre 24 ore. Con il rischio di finire in serio pericolo anche perché con il mare forza 6 era impossibile per le motovedette avvicinarsi alla costa. L’elicottero della Guardia Costiera ha prelevato dallo scoglio al largo di Lampedusa I 32 migranti sono stati soccorsi da un elicottero Nemo della Guardia Costiera, impossibile, infatti, per le motovedette avvicinarsi alla scogliera a causa delle avverse condizioni meteo. Le operazioni, particolarmente complesse per le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Laha portato miracolosamente in salvo nella notte 32a Lampione, l’disabitato a ovest di, dove erano senza cibo e senza un tetto sotto il quale ripararsi, da oltre 24 ore. Con il rischio di finire in serio pericolo anche perché con il mare forza 6 era impossibile per le motovedette avvicinarsi alla costa. L’elicotteroha prelevato dallo scoglio al largo diI 32sono stati soccorsi da un elicottero Nemo, impossibile, infatti, per le motovedette avvicinarsi alla scogliera a causa delle avverse condizioni meteo. Le operazioni, particolarmente complesse per le ...

