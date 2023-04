L’amico autistico de Il Trenino Thomas e la serie sulla dislessia | una tv per ragazzi sempre più inclusiva

(Di lunedì 3 aprile 2023) Nel celebre cartoon delarriva un modello di ruolo neurodivergente e positivo. E oggi prende il via «Le Cronache di Nanaria», su unana dislessica

...cui capisci che una persona che conosci è diventato un tuo. ... A dividerli è'11 settembre. O meglio, quello che accade dopo.'... libro che racconta in prima persona un ragazzo. Il ..."Un ragazzoriesce a stare tranquillo per un massimo di ... "Durante'esame gli facevo le coccole e lo incoraggiavo " ... il reparto era diventato un ambiente, familiare. È stata una ......si sono rifiutati di andare in gita senza il compagno". il cane Aaron, un Labrador addestrato che è il migliordel ... " Tutto quello che ha Leo oggi,'ho costruito e'ho cercato io ...