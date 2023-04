L’allarme della deputata trumpiana: i dem sostengono la sessualizzazione dei bimbi (Di lunedì 3 aprile 2023) Marjorie Taylor Greene, la deputata repubblicana grande sostenitrice di Donald Trump, ha ricordato, in un’intervista a alla trasmissione 60 Minutes, con un attacco diretto ed esplicito alle politiche liberal dell’amministrazione Biden, che “i democratici, compreso il presidente Joe Biden, sostengono la sessualizzazione dei bambini, la possibilità che abbiano interventi per cambiare sesso”. “Sessualizzare i bambini è quello che fanno i pedofili”, ha ricordato Marjorie Taylor Greene mettendo in guardia da queste posizioni estreme del Centrosinistra Usa e scatenando un putiferio nell’America del politicamente corretto che promuove pratiche devastanti per l’infanzia in un clima di totale permissivismo sessuale per strizzare l’occhio alle potenti lobby gender. L’intervista, aveva suscitato polemiche fra i liberal statunitensi anche prima ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Marjorie Taylor Greene, larepubblicana grande sostenitrice di Donald Trump, ha ricordato, in un’intervista a alla trasmissione 60 Minutes, con un attacco diretto ed esplicito alle politiche liberal dell’amministrazione Biden, che “i democratici, compreso il presidente Joe Biden,ladei bambini, la possibilità che abbiano interventi per cambiare sesso”. “Sessualizzare i bambini è quello che fanno i pedofili”, ha ricordato Marjorie Taylor Greene mettendo in guardia da queste posizioni estreme del Centrosinistra Usa e scatenando un putiferio nell’America del politicamente corretto che promuove pratiche devastanti per l’infanzia in un clima di totale permissivismo sessuale per strizzare l’occhio alle potenti lobby gender. L’intervista, aveva suscitato polemiche fra i liberal statunitensi anche prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo l’allarme di Elon Musk, l’autorità della privacy ordina la sospensione della piattaforma ChatGpt (che però fun… - LaVeritaWeb : L’allarme della Corte dei Conti: nella Pa scarse competenze, con i contratti a tempo non si attirano i più bravi e… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Sempre meno #braccianti in #puglia. L'allarme della @flaicgil #ioseguotgr - TgrRaiPuglia : Sempre meno #braccianti in #puglia. L'allarme della @flaicgil #ioseguotgr - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 58 anni è morta e un trentenne è rimasto ferito in modo grave dopo essere precipitati durante un'escursione… -

Fiamme dal garage alla terrazza: famiglia di San Gervasio fuori casa ... una da Verolanuova e due da Orzinuovi, i carabinieri della Compagnia di Verolanuova e un'ambulanza a scopo precauzionale. A dare l' allarme sono stati i proprietari , il repentino intervento dei ... Valigia sospetta in via Galilei ad Alessandria. Area transennata in attesa degli artificieri ALESSANDRIA " Una valigia sospetta ha fatto scattare l'allarme in via Galileo Galilei ad Alessandria . Il bagaglio è stato abbandonato accanto all'ingresso di un bar davanti alla chiesa della Madonna del Suffragio. Dopo la segnalazione, l'area è stata ... Incidente Alpi Apuane, morta docente di musica. Il dirigente: 'Siamo sconvolti, gli alunni ci hanno chiesto di ricordarla' A far scattare le ricerche l'allarme dato dal marito della donna, che ha fornito la sua posizione con un'app nel suo cellulare. Il corpo della donna è stato trovato in corrispondenza di un masso. La ... ... una da Verolanuova e due da Orzinuovi, i carabinieriCompagnia di Verolanuova e un'ambulanza a scopo precauzionale. A daresono stati i proprietari , il repentino intervento dei ...ALESSANDRIA " Una valigia sospetta ha fatto scattarein via Galileo Galilei ad Alessandria . Il bagaglio è stato abbandonato accanto all'ingresso di un bar davanti alla chiesaMadonna del Suffragio. Dopo la segnalazione,'area è stata ...A far scattare le ricerchedato dal maritodonna, che ha fornito la sua posizione con un'app nel suo cellulare. Il corpodonna è stato trovato in corrispondenza di un masso. La ... La grande fuga: mancano i farmacisti. L’allarme nell’Empolese: "Orari lunghi, salari bassi" LA NAZIONE