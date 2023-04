L'alcol, i ragazzi, la violenza. La studentessa: "Ero paralizzata" (Di lunedì 3 aprile 2023) Il racconto della 20enne che subì violenza il 1 maggio 2021 durante una festa a casa di alcuni ragazzi poco più grandi di lei. È stata sentita per l'incidente probatorio nell'inchiesta della pm Maria Cardellicchio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Il racconto della 20enne che subìil 1 maggio 2021 durante una festa a casa di alcunipoco più grandi di lei. È stata sentita per l'incidente probatorio nell'inchiesta della pm Maria Cardellicchio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassaroMaury : @Stronza Sono D' - MadamaL41898457 : #fosforopersmemorati tutti Questo dell'alcol per i giovani è un problema serio di cui dobbiamo occuparci. 1. Local… - caramirna : RT @RiccardoGatti: Studentessa in coma etilico, fenomeno abuso di alcol in aumento: si inizia anche prima dei 13 anni. Ne soffre il 14% dei… - SISAsindacato : #Studentessa in coma etilico, fenomeno abuso di #alcol in aumento: si inizia anche prima dei 13 anni. Ne soffre il… - RiccardoGatti : Studentessa in coma etilico, fenomeno abuso di alcol in aumento: si inizia anche prima dei 13 anni. Ne soffre il 14… -