L’Agnelli Tipiesse chiude al settimo posto | ko con Vibo | al primo turno sfida a Porto Viro

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo quattro successi uno dietro l’altro, cade aValentia l’imbattibilità deltargata Morato-Redaelli. La Tonno Callipo sigilla in maniera impeccabile il proprio ruolino interno: 3-0 e 13/13 al PalaMaiata. C’è partita solo in avvio, il resto si trasforma in un monologo della vincitrice di Regular Season e Coppa Italia che manda un altro messaggio alle avversarie, da Cantùnte in Supercoppa lunedì 10 sullo stesso taraflex calabrese a tutte coloro che sognano d’essere d’intralcio sulla strada che conduce alla SuperLega. Bergamo non demerita in avvio, non molla nonostante un triplo – 4 (11-7 16-12 21-17), risale anche a – 1 (18-17) ma paga a caro prezzo qualche sbavatura di troppo nelle fasi determinanti. Il dato che inchioda il vantaggio interno: 9 errori, di cui 5 al servizio, contro 2 dei ...