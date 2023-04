Lady Soumahoro, indagini chiuse: usava i soldi dell’accoglienza per lo shopping di lusso (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – La procura di Latina ha concluso nella giornata di ieri le indagini nei confronti della moglie del parlamentare, eletto con l’Alleanza Verdi e Sinistra ora indipendente, Aboubakar Soumahoro. Le accuse nei confronti di Lady Soumahoro sono pesantissime, tra le quali spicca il riferimento ai soldi spesi per il proprio “diritto all’eleganza”, chiamato in causa come giustificazione: “La condotta in contestazione, oltre ad essere indicativa di una certa spregiudicatezza, si inserisce in un sistema connotato da rilevanti opacità nella gestione degli ingenti fondi assegnati alla cooperativa sociale e agli altri enti coinvolti, fondi in parte rendiconti, in parte utilizzati per altri scopi apparentemente estranei allo scopo sociale (acquisto di beni presso negozi di abbigliamento di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – La procura di Latina ha concluso nella giornata di ieri lenei confronti della moglie del parlamentare, eletto con l’Alleanza Verdi e Sinistra ora indipendente, Aboubakar. Le accuse nei confronti disono pesantissime, tra le quali spicca il riferimento aispesi per il proprio “diritto all’eleganza”, chiamato in causa come giustificazione: “La condotta in contestazione, oltre ad essere indicativa di una certa spregiudicatezza, si inserisce in un sistema connotato da rilevanti opacità nella gestione degli ingenti fondi assegnati alla cooperativa sociale e agli altri enti coinvolti, fondi in parte rendiconti, in parte utilizzati per altri scopi apparentemente estranei allo scopo sociale (acquisto di beni presso negozi di abbigliamento di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosaroccaforte : RT @SecolodItalia1: Su Lady Soumahoro le pesanti accuse dei pm: “Usava i soldi dei migranti per fare shopping da Ferragamo” - robymonaldi2 : RT @SecolodItalia1: Su Lady Soumahoro le pesanti accuse dei pm: “Usava i soldi dei migranti per fare shopping da Ferragamo” - Mirkosway74 : RT @SecolodItalia1: Su Lady Soumahoro le pesanti accuse dei pm: “Usava i soldi dei migranti per fare shopping da Ferragamo” - Trismegisto17 : RT @Virna25marzo: FALLITO IL DIRITTO ALL'ELEGANZA 'Voleva lo sblocco dei suoi conti correnti, centinaia di migliaia di euro, ma i pm hanno… - nonmidilungo : RT @SecolodItalia1: Su Lady Soumahoro le pesanti accuse dei pm: “Usava i soldi dei migranti per fare shopping da Ferragamo” -