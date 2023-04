Lady Soumahoro fa acquisti da Salvatore Ferragamo? Ecco quando Sallusti... | Video (Di lunedì 3 aprile 2023) Il mitologico "diritto all'eleganza" con cui Aboubakar Soumahoro difendeva la passione della moglie Liliane Murekatete per i selfie con abiti e borse griffate smentito drammaticamente dalle carte del processo sulle coop di Latina gestite dalla donna e da sua madre, Marie Therese Mukamitsindo, suocera del deputato di Verdi-Sinistra (sospeso dal gruppo di Bonelli e Fratoianni proprio dopo lo scandalo). Secondo quanto riportato dal Giornale pochi giorni fa, secondo il Tribunale del Riesame "i fondi destinati alla Karibu, e che sarebbero dovuti servire per la gestione dei migranti e per l'accoglienza venivano usati in realtà per fare acquisti nel negozio romano di alto lusso Salvatore Ferragamo, e non solo". Soumahoro non aveva alcun ruolo nella coop "di famiglia", ma sui diritti dei migranti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Il mitologico "diritto all'eleganza" con cui Aboubakardifendeva la passione della moglie Liliane Murekatete per i selfie con abiti e borse griffate smentito drammaticamente dalle carte del processo sulle coop di Latina gestite dalla donna e da sua madre, Marie Therese Mukamitsindo, suocera del deputato di Verdi-Sinistra (sospeso dal gruppo di Bonelli e Fratoianni proprio dopo lo scandalo). Secondo quanto riportato dal Giornale pochi giorni fa, secondo il Tribunale del Riesame "i fondi destinati alla Karibu, e che sarebbero dovuti servire per la gestione dei migranti e per l'accoglienza venivano usati in realtà per farenel negozio romano di alto lusso, e non solo".non aveva alcun ruolo nella coop "di famiglia", ma sui diritti dei migranti ...

