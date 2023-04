L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma al Grand Prix “Kinder Joy of Moving”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo ai risultati ottenuti dai giovani spadisti deldi“Maestro Antonio Furno” nella Seconda prova delJoy of” di spada Under 14 svoltosi lo scorso fine settimana a Vercelli. “Bella ed importante esperienza per i giovani spadisti deldiMaestro Antonio Furno, nella Seconda prova delJoy of” di spada Under 14 svoltosi lo scorso fine settimana a Vercelli. Alla gara nazionale hanno preso parte ben 1301 giovani ...