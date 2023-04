Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1282Ugo : @nonelarena Insistere in presenza di una bambina e opera di pennivendoli della la7, degni di Open Soros mentana. - MasterblogBo : L'informazione della testata giornalistica di LA7 diretta da Enrico Mentana #Attualità #TGLa7 - DonDinDanL777 : @MenegazziLuigi @rusembitaly questo è un esempio di propaganda fascista italiana. Disprezzo per i morti in Donbass,… - CappelloRinaldo : @PQuerela @MarcoRizzoPC Il nano ha molte decine di migliaia di famiglie al proprio servizio e di certo produce pil,… - Pionicola7 : @Marisa55364899 @DanteBurzigotti @eziomauro ….Il Corriere della Sera Rai1 Rai3 La7 Floris Formigli Merlino Parenzo… -

Enrico, direttore del TG di, scrive su Facebook: "Oggi hanno perso, ma mando un abbraccio a Aurelio De Laurentiis e Dejan Stankovic, bersagli di cori inconcepibili e ributtanti. Verrà prima o ...Ritorno in Rai per Caterina Balivo , ma solo come ospite. La conduttrice diè stata ospite della puntata di sabato 1 aprile di Tv Talk , Qui la presentatrice ha commentato il suo Lingo - Parole in gioco e del suo possibile ritorno alla conduzione di un programma nella tv ...... Caterina Balivo è ritornata in tv cimentandosi con un quiz su, Lingo - Parole in gioco. ... Rispondendo ad una domanda se soffre le 'maratone di' che per due volte hanno fatto saltare il suo ...

La7, Mentana: "De Laurentiis e Stankovic bersagli di cori inconcepibili e ributtanti" CalcioNapoli24

Gaia Tortora, la figlia del giornalista scomparso Enzo Tortora, sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In e rilascerà una toccante intervista. Racconterà tutto sulla sua vita e le vicissit ...La compagna di Enrico Mentana è uno dei volti televisivi più amati dagli spettatori, per il suo programma a cavallo di informazione e intrattenimento.