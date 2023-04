La Wagner | ' Presa Bakhmut' Kiev | ' È falso' Ucciso in Russia il blogger ultrà di Putin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guidoolimpio : La Russia prende ostaggi. Arrestato giornalista WSJ con l'accusa di spionaggio. Stava conducendo inchiesta sulla Wa… - AseroGiovanna : RT @LBasemi: ?????? ??? Prigozhin: 'BAKHMUT È STATA PRESA!'. “2 aprile 2023, 23:00. Abbiamo issato la bandiera russa con la scritta 'Buona me… - giusmo1 : RT @sallo_news: 'Abbiamo preso Bakhmut': ma Kiev smentisce il capo della Wagner - DavideOberta : RT @valy_s: Il leader della #Wagner, #Prigozhin, ha issato la bandiera russa con l'iscrizione “in memoria di Vladlen Tatarsky” e la bandier… - Max0758550955 : RT @LBasemi: ?????? ??? Prigozhin: 'BAKHMUT È STATA PRESA!'. “2 aprile 2023, 23:00. Abbiamo issato la bandiera russa con la scritta 'Buona me… -

- A dare l'annuncio è stato il leader del gruppo di mercenari russi, Prigozhin che ha dedicato la vittoria al blogger ultra nazionalista Tatarsky ucciso in un attentato ieri a San Pietroburgo. ...03 apr 00:17 Brigata: "Bakhmut, sul municipio issata la bandiera russa" La bandiera russa è issata sul palazzo dell'amministrazione di Artemovsk, il nome russo di Bakhmut. Lo ha ...Sono le parole di Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia, che rivendica così, con un post sul suo canale Telegram, ladella ...

Ucraina, la Wagner: "Presa Bakhmut". Ma Esercito Kiev smentisce ... Agenzia askanews

La guerra in Ucraina giunge al 404esimo giorno. Braccio di ferro tra Washington e Mosca sulla sorte del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato il 29 marzo in Russia con l'accu ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...