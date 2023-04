La Terza Categoria regala emozioni, il Presidente in campo a 72 anni (Di lunedì 3 aprile 2023) emozioni pure quelle che ogni domenica si respirano sui campi di ogni Categoria. Dalla Serie A fino al calcio dilettantistico. Questa volta, la Terza Categoria, ci ha regalato un’altra storia esilarante che passerà negli annali di questo fantastico sport. In quel di Foggia, lo Stornara, ha schierato in campo il proprio Presidente alla veneranda età di 72 anni. Terza Categoria Sebastiano Posillipo in campo a 72 anni Secondo quanto riportato da Sport Face nella schiacciante vittoria per 5-2 dello Stornara contro l’Ascoli Satriano è sceso in campo il signor Sebastiano Posillipo, patron del club foggiano. Un ingresso in campo al 70esimo minuto di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 aprile 2023)pure quelle che ogni domenica si respirano sui campi di ogni. Dalla Serie A fino al calcio dilettantistico. Questa volta, la, ci hato un’altra storia esilarante che passerà negli annali di questo fantastico sport. In quel di Foggia, lo Stornara, ha schierato inil proprioalla veneranda età di 72Sebastiano Posillipo ina 72Secondo quanto riportato da Sport Face nella schiacciante vittoria per 5-2 dello Stornara contro l’Ascoli Satriano è sceso inil signor Sebastiano Posillipo, patron del club foggiano. Un ingresso inal 70esimo minuto di ...

