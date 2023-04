La tecnologia non si ferma per decreto. Serve l'Onu (Di lunedì 3 aprile 2023) «La tecnologia non si ferma con decreto». Firmato Matteo Renzi. L'intelligente toscanaccio ha ragione! Non si può pensare di fermare la tecnologia con decreto che ne vieti l'uso; la tecnologia deve essere accompagnata da una regolamentazione che ne disciplini la sua adozione. Il fatto è che dal novembre 2022 stiamo assistendo alla diffusione della ChatGpt, che nel giro di qualche mese è entrata nelle nostre vite. Ragazzi che la usano per i riassunti scolastici, avvocati che richiedono la stesura di atti, poeti e scrittori che sviluppano nuove storie, insomma in sei mesi questa tecnologia è entrata nelle nostre abitudini. Il sistema è stato vietato, per motivi di sicurezza nazionale, in Cina, Corea del Nord, Russia e Iran e da qualche giorno in Italia. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) «Lanon sicon». Firmato Matteo Renzi. L'intelligente toscanaccio ha ragione! Non si può pensare dire laconche ne vieti l'uso; ladeve essere accompagnata da una regolamentazione che ne disciplini la sua adozione. Il fatto è che dal novembre 2022 stiamo assistendo alla diffusione della ChatGpt, che nel giro di qualche mese è entrata nelle nostre vite. Ragazzi che la usano per i riassunti scolastici, avvocati che richiedono la stesura di atti, poeti e scrittori che sviluppano nuove storie, insomma in sei mesi questaè entrata nelle nostre abitudini. Il sistema è stato vietato, per motivi di sicurezza nazionale, in Cina, Corea del Nord, Russia e Iran e da qualche giorno in Italia. ...

