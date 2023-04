La svolta a sinistra di Conte porta al crollo drastico nei sondaggi: M5S a picco (Di lunedì 3 aprile 2023) Consueto appuntamento con il sondaggio del lunedì di Swg nell'edizione serale del Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Nell'ultima rilevazione Fratelli d'Italia torna a crescere, riavvicinandosi a quota 30%: il partito del premier Giorgia Meloni sale dello 0,1% al 29,7%. Al secondo posto resta stabile il Partito Democratico del nuovo corso di Elly Schlein, che non vede variazioni rispetto alla scorsa settimana e resta al 20,4%. Sul terzo gradino del podio lo scossone più imponente del sondaggio. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde addirittura mezzo punto percentuale, scendendo fino al 15,1%. Dietro ai grillini c'è la crescita della Lega di Matteo Salvini, che passa dall'8% all'8,4%, potendo anche sorridere per la rielezione di Massimiliano Fedriga alla guida della regione Friuli-Venezia Giulia. Perdono uno 0,2% gli altri ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Consueto appuntamento con ilo del lunedì di Swg nell'edizione serale del Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Nell'ultima rilevazione Fratelli d'Italia torna a crescere, riavvicinandosi a quota 30%: il partito del premier Giorgia Meloni sale dello 0,1% al 29,7%. Al secondo posto resta stabile il Partito Democratico del nuovo corso di Elly Schlein, che non vede variazioni rispetto alla scorsa settimana e resta al 20,4%. Sul terzo gradino del podio lo scossone più imponente delo. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppeperde addirittura mezzo punto percentuale, scendendo fino al 15,1%. Dietro ai grillini c'è la crescita della Lega di Matteo Salvini, che passa dall'8% all'8,4%, potendo anche sorridere per la rielezione di Massimiliano Fedriga alla guida della regione Friuli-Venezia Giulia. Perdono uno 0,2% gli altri ...

