La stella Wijnaldum brilla all'Olimpico. La Roma torna alla vittoria e rialza la testa

Leggi su italiasera

(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo due sconfitte brucianti in campionato lalacon la Sampdoria ead iscriversi con dirittovolata Champions. Stavolta non era concesso sbagliare. All’ultima chiamata, e finalmente schierata con la difesa a 4 più per necessità che per convinzione, la squadra di Mourinho none soffre contro l’ultima della classe, mostrando però interessanti segnali per il futuro. Non può essere un caso infatti che col 4-2-3-1(nella foto), torni finalmente ad essere il giocatore chetutti conoscevamo e che i tiri verso la porta avversaria siano 28 (record stagionale).Un goal di, un palo clamoroso colpito nel primo tempo e un rigore procurato, oltre a tanta qualità e sostanza in un ...