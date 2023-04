La statuetta con l’esplosivo e la donna arrestata: cosa c’è dietro l’omicidio del blogger Vladlen Tatarsky a San Pietroburgo (Di lunedì 3 aprile 2023) Darya Trepova, 26 anni, è stata arrestata per l’esplosione che ha ucciso il blogger militare Maksim Fomin, meglio noto con lo pseudonimo di Vladlen Tatarsky, a San Pietroburgo. La giovane è accusata di aver portato nel bar la scatola con il busto di Tatarsky in cui si nascondeva l’esplosivo. Secondo alcuni media Darya Trepova era stata precedentemente arrestata il 24 febbraio durante una manifestazione contro la guerra. L’esplosione si è verificata al “Patriot Bar”, luogo di ritrovo del Kiberfront-Z, un’organizzazione patriottica, tra la Neva e l’università. Il locale sarebbe di proprietà di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner. Il gruppo Cyber Front Z, che sui social si autodefinisce «i soldati dell’informazione russa», ha rivelato di aver ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Darya Trepova, 26 anni, è stataper l’esplosione che ha ucciso ilmilitare Maksim Fomin, meglio noto con lo pseudonimo di, a San. La giovane è accusata di aver portato nel bar la scatola con il busto diin cui si nascondeva. Secondo alcuni media Darya Trepova era stata precedentementeil 24 febbraio durante una manifestazione contro la guerra. L’esplosione si è verificata al “Patriot Bar”, luogo di ritrovo del Kiberfront-Z, un’organizzazione patriottica, tra la Neva e l’università. Il locale sarebbe di proprietà di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner. Il gruppo Cyber Front Z, che sui social si autodefinisce «i soldati dell’informazione russa», ha rivelato di aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anto_galli4 : RT @emilianoleone23: Gli archeologi hanno trovato una statuetta di 'Vimana' in Messico Nei testi sacri indiani si parla di esseri giunti s… - watohal : RT @emilianoleone23: Gli archeologi hanno trovato una statuetta di 'Vimana' in Messico Nei testi sacri indiani si parla di esseri giunti s… - IosonoScala : RT @ilmondoeditutti: ??La versione con 'una ragazza e una statuetta con trappola esplosiva' molto probabilmente cadrà. Racchiuso in qualsias… - BreakingItalyNe : RUSSIA: Esplosione di una bomba in un bar nel centro di San Pietroburgo: Sale a 1 morto e 32 feriti, arrestata una… - OVenini : RT @byoblu: RASSEGNA STAMPA DEL 3 APRILE Ucciso con una statuetta esplosiva il blogger filoputiniano Tatarsky, sostenitore dell'invasione d… -