La star di The Big Bang Theory ha presentato su Instagram Matilda Carmine Richie Pelphrey, frutto dell’amore con Tom Pelphrey (Di lunedì 3 aprile 2023) Si allunga la lista di star diventate mamme nel 2023. Dopo Aurora Ramazzotti, è toccato a Kaley Cuoco: la star di The Big Bang Theory, famosa per il personaggio di Penny, è diventata mamma per la prima volta. Il 30 marzo è nata la sua bambina, frutto dell’amore con il compagno Tom Pelphrey. E l’annuncio, come ogni mamma star, non poteva che arrivare via social. Mamme star 2023: le dolci attese del nuovo anno guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 aprile 2023) Si allunga la lista didiventate mamme nel 2023. Dopo Aurora Ramazzotti, è toccato a Kaley Cuoco: ladi The Big, famosa per il personaggio di Penny, è diventata mamma per la prima volta. Il 30 marzo è nata la sua bambina,con il compagno Tom. E l’annuncio, come ogni mamma, non poteva che arrivare via social. Mamme2023: le dolci attese del nuovo anno guarda le foto ...

