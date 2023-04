La sostituzione incredibile | la Soccer Stornara fa entrare in campo il presidente | ha 72 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il numero 51 sulla maglia non è scelto a caso: è l’anno di nascita del calciatore entrato inal 70esimo minuto die Ascoli Satriano, partita della Terza Categoria pugliese che entra dritta nella storia dell’assurdo. In quel momento la squadra di casa sta vincendo per 5 a 2. D’altronde domina il campionato, con 9 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e un invidiabile +70 nella differenza reti. Il record riguarda però le caratteristiche del calciatore che appunto entra in: si chiama Sebastiano Posillipo ed è ildella. Questa è già la prima stranezza, ma è l’età a lasciare sbigottiti: Posillipo è nato nel 1951, ha 72. Evidentemente il patron della squadra ha sfruttato l’occasione per ...