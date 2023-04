La sinistra «radical-chic» tutta offese e violenza verbale (Di lunedì 3 aprile 2023) La nuova coppia radical chic all’attacco del governo. Lo strano ticket De Benedetti-Sala ingaggia una guerriglia scomposta contro la destra. Da un lato, con il sindaco di Milano, nuovo alfiere del politicamente corretto in salsa gender-ambientalista. Dall’altro, con l’uscita infelice – e politicamente scorretta – dell’Ingegnere. Carlo De Benedetti ha etichettato Giorgia Meloni come “una figurina” che “dimostra demenza”, un attacco virulento passato sotto silenzio. Nell’indifferenza generale delle truppe femministe, evidentemente pronte a stracciarsi le vesti per una caricatura satirica contro Schlein, ma improvvisamente distratte quando, in un colpo solo, si offende il presidente del consiglio con una parola che peraltro coincide con una malattia. Quanto di peggio si possa pensare. Contemporaneamente, il sindaco di Milano è tornato prepotentemente ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 aprile 2023) La nuova coppiaall’attacco del governo. Lo strano ticket De Benedetti-Sala ingaggia una guerriglia scomposta contro la destra. Da un lato, con il sindaco di Milano, nuovo alfiere del politicamente corretto in salsa gender-ambientalista. Dall’altro, con l’uscita infelice – e politicamente scorretta – dell’Ingegnere. Carlo De Benedetti ha etichettato Giorgia Meloni come “una figurina” che “dimostra demenza”, un attacco virulento passato sotto silenzio. Nell’indifferenza generale delle truppe femministe, evidentemente pronte a stracciarsi le vesti per una caricatura satirica contro Schlein, ma improvvisamente distratte quando, in un colpo solo, si offende il presidente del consiglio con una parola che peraltro coincide con una malattia. Quanto di peggio si possa pensare. Contemporaneamente, il sindaco di Milano è tornato prepotentemente ...

