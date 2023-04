La sinistra non cambia mai: sarà un altro 25 aprile da vivere in trincea (Di lunedì 3 aprile 2023) «Eora c'è un discorso che Giorgia Meloni non può proprio sbagliare: quello che pronuncerà il 25 aprile». Ci risiamo: dopo Berlusconi, tocca a un altro premier di centrodestra passare dalle forche caudine della Liberazione per essere giudicata dal tribunale della sinistra, che alla fine la condannerà qualunque cosa dica. La pasionaria Schlein si è già messa in prima fila, come una tricoteuse, annunciando «un 25 aprile di lotta, una grande mobilitazione popolare contro chi vuole riscrivere la storia». Del resto, la cifra politica della sua segreteria per ora si è distinta soprattutto per la riappropriazione delle piazze come luogo principe dell'azione politica, e i cortei della Liberazione sono l'occasione propizia per rispargere il sale sulle ferite storiche che ci conferiscono il triste primato di nazione che non ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) «Eora c'è un discorso che Giorgia Meloni non può proprio sbagliare: quello che pronuncerà il 25». Ci risiamo: dopo Berlusconi, tocca a unpremier di centrodestra passare dalle forche caudine della Liberazione per essere giudicata dal tribunale della, che alla fine la condannerà qualunque cosa dica. La pasionaria Schlein si è già messa in prima fila, come una tricoteuse, annunciando «un 25di lotta, una grande mobilitazione popolare contro chi vuole riscrivere la storia». Del resto, la cifra politica della sua segreteria per ora si è distinta soprattutto per la riappropriazione delle piazze come luogo principe dell'azione politica, e i cortei della Liberazione sono l'occasione propizia per rispargere il sale sulle ferite storiche che ci conferiscono il triste primato di nazione che non ha ...

