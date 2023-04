La siccità ci ricorda di salvare il pianeta ma i politici fingono di non capire | cos’altro deve succedere?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) di Fernando Bassoli Laci dice che il dovere diilè diventata emergenza. In un mondo in cui tutti parlano e nessuno ascolta, l’Intelligenza Artificiale è davvero il minimo che potesse capitarci, ma a pensarci bene sarebbe interessante sapere come la IA commenterebbe le sciocche parole di certi governanti, come l’ormai celebre “mica sono Mosè” della premier Meloni, proferite in replica alle parole di Bonelli sulle attuali condizioni del fiume Adige, rimasto senz’acqua. In un luogo “sacro” come il Parlamento le battutine da mercatino di Porta Portese, forse utili per strappare sorrisi in campagna elettorale, si scontrano con la durezza del reale e l’indifferibilità del fare e progettare per il bene comune. Il mondo è nei guai e la gente non lo capisce, mentre i, per mera convenienza, ...