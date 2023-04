La Russia accusa | Attentato a San Pietroburgo pianificato da Kiev

(Di lunedì 3 aprile 2023) L'di ieri in un caffè di Sannel quale ha perso la vita Vladlen Tatarsky "è statodai servizi segreti ucraini". L'è stata formulata dal Comitato nazionale antiterrorismo russo ed è stata riportata dall'agenzia Ria Novost. "Agenti del Comitato investigativo, in collaborazione con i servizi operativi, hanno fermato Darya Trepova, sospettata di essere coinvolta nell'esplosione al caffè di San", fa sapere sul suo canale Telegram il Comitato investigativo. Intanto il bilancio dell'esplosione è di 32 persone ferite di cui 10 in gravi condizioni.

(ANSA) - MOSCA, 03 APR - I servizi di sicurezza russi hanno fermato Darya Trepova, la donna accusata di avere compiuto l'attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il ...«Blogger come Vladlen Tatarsky sono difensori della verità», ha scritto la funzionaria russa su Telegram, sottolineando come la mancanza di reazioni da parte… Leggi ...